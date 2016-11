Kriminalität : Gedenken für 28-Jährige nach brutalem Verbrechen in Hameln

Mehrere Hundert Menschen haben in Hameln mit einer Mahnwache an das brutale Verbrechen an einer 28-Jährigen erinnert. Die Frau war am Sonntag von ihrem früheren Lebensgefährten mit einem Seil um den Hals an ein Auto gebunden und 250 Meter weit über die Straße geschleift worden. Die Frau schwebt noch immer in Lebensgefahr. Laut Polizei versammelten sich rund 300 Menschen. Darunter waren auch viele Angehörige des Opfers. Sie hielten Fotos der Frau hoch und Plakate auf denen unter anderem «Unfassbar!» und «Stoppt die Gewalt gegen Frauen» stand.

