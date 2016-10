Kriminalität : Gefängnisunruhen in Brasilien: Massenflucht bei São Paulo

Nach dem Tod von mindestens 18 Häftlingen in zwei Gefängnissen im Norden Brasiliens hat es aus einer Haftanstalt bei São Paulo eine Massenflucht von bis zu 300 Gefangenen gegeben. Wie das Portal «Folha de São Paulo» unter Berufung auf die Militärpolizei berichtete, kam es in einer Psychiatrie eines Gefängniskomplexes in der Stadt Franco da Rocha zu einem Aufstand, mehrere Brände wurden gelegt und in der allgemeinen Konfusion konnten die Häftlinge in einen angrenzenden Wald entkommen. Es ist der dritte schwere Zwischenfall in Brasiliens Gefängnissen in 24 Stunden.

