Die beiden Insassen eines Kleintransporters sind bei einem schweren Unfall in Nordrhein-Westfalen gestorben. Ihr Fahrzeug prallte am frühen Morgen auf der B 516 frontal gegen einen Baum. Einer der beiden Insassen wurde im Fahrzeug eingeklemmt, der andere herausgeschleudert. Beide starben an der Unfallstelle. Über die Unfallursache machte die Polizei keine genaueren Angaben.

