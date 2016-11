Fußball : Gladbach raus aus Champions League - Quali für Europa League fix

Borussia Mönchengladbach hat trotz eines Teilerfolgs gegen Manchester City und Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola die Achtelfinal-Teilnahme in der Champions League verpasst. Immerhin sicherte sich der Fußball-Bundesligist mit dem 1:1 als Dritter der Vorrundengruppe C vorzeitig den Platz in der K.o.-Phase der Europa League. Raffael brachte die Gladbacher in der 23. Minute in Führung, David Silva erzielte den Ausgleich. ManCity steht als Zweiter hinter dem FC Barcelona sicher im Achtelfinale.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen