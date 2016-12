Finanzen : Griechisches Parlament stimmt über den Haushalt 2017 ab

Im griechischen Parlament geht heute eine mehrtägige Debatte über den Haushalt 2017 zu Ende. Die Abgeordneten sollen um Mitternacht in namentlicher Abstimmung darüber entscheiden. Die Rechts-Links-Regierung von Alexis Tsipras hat eine knappe Mehrheit von 153 Abgeordneten in dem Haus mit 300 Sitzen. Analysten griechischer Medien rechnen aber nicht mit Abweichlern. Die griechische Wirtschaft soll im kommenden Jahr um 2,7 Prozent wachsen und die Arbeitslosigkeit bis Ende 2017 auf 20,6 Prozent fallen. Im Oktober 2015 lag die Quote bei etwa 23 Prozent.

