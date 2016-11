Bei einer der größten Demonstrationen seit der US-Präsidentschaftswahl haben nach Schätzung von CNN Tausende Menschen in New York gegen Donald Trump protestiert. Der Protestmarsch zog vom Union Square zu Trumps Wohn- und Geschäftshaus, dem Trump Tower an der Fifth Avenue in Manhattan. Der 70-jährige Milliardär hatte sich im Wahlkampf mehrfach frauenverachtend und ausländerfeindlich geäußert.

