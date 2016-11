Parteien : Grünen-Parteitag beginnt versöhnlich

Die Grünen-Spitze will den parteiinternen Streit um höhere Steuern für Vermögende vor dem Bundestagswahlkampf ausräumen. Es sei jetzt Zeit, eine Entscheidung zu treffen, mahnte Parteichefin Simone Peter zum Auftakt des Bundesparteitages in Münster. Ihr Co-Vorsitzender Cem Özdemir ließ weiter offen, was er selbst konkret will. Eine «kluge Umverteilung durch höhere Vermögenbesteuerung» sei nicht «des Teufels», sagte er - das ist in der Partei Konsens. Falsch sei aber «die Annahme, dass höhere Vermögensteuern allein die Schere zwischen Arm und Reich völlig schließen können».

