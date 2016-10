Motorsport : Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen der USA - Rosberg wird Zweiter

Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen der USA gewonnen und damit seinen WM-Rückstand auf den Führenden Nico Rosberg verkürzt. Der britische Mercedes-Pilot feierte in Austin vor seinem deutschen Teamkollegen seinen 50. Grand-Prix-Sieg. In der Fahrerwertung liegt Rosberg nun noch 26 Zähler vor Hamilton. Daniel Ricciardo im Red Bull wurde in Texas Dritter. Der drittletzte Grand Prix dieser Saison findet am kommenden Wochenende in Mexiko statt.

