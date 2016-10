Lebensmittel : Hipp ruft «Frühstücks-Ringe» für Kinder wegen Metalldraht zurück

Pfaffenhofen an der Ilm (dpa) - Der Babynahrungshersteller Hipp ruft deutschlandweit seine «Kinder Frühstücks-Ringe» zurück. In dem Produkt sei Metalldraht gefunden worden, teilte das Unternehmen mit. Betroffen sind Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 5. Januar und dem 19. April 2017 und mit der Artikelnummer 3536. Sie könnten in den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, teilte Hipp mit. Aus dem Handel seien die betroffenen «Frühstücks-Ringe» bereits entfernt worden.

