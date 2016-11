Klima : Historisches Klimaabkommen von Paris tritt in Kraft

Wenige Tage vor der UN-Klimakonferenz tritt das Klimaabkommen von Paris heute in Kraft. Bislang haben 94 Staaten den Vertrag ratifiziert und sich damit verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 in den kommenden Jahrzehnten drastisch zu reduzieren. Das gemeinsame Ziel ist, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch wenn das gelingt, werden Klimaforschern zufolge Wetterextreme wie Dürren, Fluten und Stürme zunehmen. Die Weltgemeinschaft will aber verhindern, dass die Klimafolgen zur existenziellen Bedrohung werden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen