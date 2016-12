Leute : Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor ist tot

Die Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor ist tot. Sie starb im Alter von 99 Jahren in ihrer Villa in Los Angeles, wie ein Sprecher dem US-Magazin «Variety» sagte. Nach Informationen des People-Magazins «TMZ» war Herzversagen die Todesursache. Die aus Ungarn stammende Schauspielerin war weniger für ihre Filme als für ihre vielen Ehen und Affären mit prominenten Männern bekannt. In den letzten Jahren hatte sie mit ihrem achten Ehemann, Frederic Prinz von Anhalt, zusammengelebt.

