Film : Hollywood gibt Oscar-Nominierungen bekannt

In Los Angeles werden am heute die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme «La La Land», «Moonlight» und «Manchester by the Sea». Schauspieler wie Casey Affleck, Ryan Gosling, Emma Stone und Viola Davis können auf eine Nominierung hoffen. Die Oscar-Trophäen werden am 26. Februar in Hollywood zum vergeben. Unter den deutschen Anwärtern für den Auslands-Oscar ist die gefeierte Vater-Tochter-Geschichte «Toni Erdmann» von Regisseurin Maren Ade.

