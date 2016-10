Leute : Hollywood-Stern von Trump zertrümmert - Verdächtiger festgenommen

Die Polizei in Hollywood hat nach der Beschädigung von Donald Trumps Stern auf dem «Walk of Fame» einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizeiwache in Hollywood auf Twitter mitteilte, sollten weitere Einzelheiten später bekannt gegeben werden. Ein Mann in Bauarbeiterkluft hatte die Plakette auf dem berühmten Bürgersteig gestern mit einem Vorschlaghammer zertrümmert. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump war 2007 für seine Fernsehsendungen ausgezeichnet worden. Der «Walk of Fame» ehrt Verdienste im Showgeschäft.

