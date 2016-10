Motorsport : Hülkenberg scheidet beim US-Rennen nach einer Runde aus

Nico Hülkenberg hat den Großen Preis der USA nach einer Runde beenden müssen. Der Emmericher war zuvor in eine Kollision verwickelt gewesen. Er musste seinen Force India danach in der Box auf dem Kurs im texanischen Austin abstellen. Hülkenberg war von Platz sieben gestartet. Er fuhr dann ins Heck des Formel-1-Ferrari von Sebastian Vettel. «Die Frontpartie ist schwer beschädigt», funkte er an seinen Kommandostand. Es war sein viertletztes Rennen für Force India, im nächsten Jahr fährt der 29-jährige Hülkenberg für Renault.

