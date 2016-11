Literatur : Ilse Aichinger mit 95 Jahren gestorben

Die Schriftstellerin Ilse Aichinger ist im Alter von 95 Jahren in Wien gestorben. Das sagte ihre Tochter Mirjam Eich der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die österreichische Dichterin stammte aus einer jüdischen Familie und überlebte die Nazi-Zeit gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Versteck in ihrer Geburtsstadt Wien. 1948 wurde sie mit dem Roman «Die größere Hoffnung» schlagartig bekannt. Für ihre Gedichte, Erzählungen und Hörspiele wie «Knöpfe» wurde sie mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt.

