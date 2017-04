Wissenschaft : Internationale Konferenz sucht nach Lösungen gegen Weltraumschrott

Es gibt immer mehr Satelliten im All, auf den Flugbahnen wird es enger. Herumfliegender Weltraumschrott kann die Satelliten zerstören, das Internet und den Mobilfunk zusammenbrechen lassen. Über die Gefahren des Weltraummülls diskutieren Experten ab heute bei einer internationalen Konferenz der Europäischen Raumfahrtagentur Esa in Darmstadt. Eines der Themen sind die auch von Unternehmen geplanten, sogenannten Mega-Konstellationen. Dabei sollen etliche Satelliten auf einmal ins All geschossen werden, um zum Beispiel eine weltweite Versorgung mit Internet zu ermöglichen.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 00:59 Uhr