Flüchtlinge : Italien kooperiert in Flüchtlingskrise stärker mit Tunesien

Italien will in der Flüchtlingskrise stärker mit Tunesien zusammenarbeiten, um die illegale Migration über das Mittelmeer Richtung Europa einzudämmen. Eine Woche nach einer ähnlichen Regierungsvereinbarung mit Libyen verständigten sich Außenminister Angelino Alfano und sein tunesischer Kollege Khmaies Jhinaoui auf eine stärkere Kooperation. Alfano bezeichnete die Absichtserklärung nach der Unterzeichnung in Rom als «wichtigen Schritt vorwärts im Kampf gegen illegale Migration, Menschenhandel und in der Grenzsicherung».

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 11:53 Uhr