Film : J.K. Rowling stolz auf neuen Film aus der Potter-Welt

Erfolgsautorin J.K. Rowling ist nach eigener Überzeugung «der größte Glückspilz der Welt». Das sagte sie am Abend in London am Rande der Europapremiere von «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind», dem neuen Film aus dem Harry-Potter-Kosmos. Rowling war im goldfarbenen Glitzerkleid auf dem Roten Teppich im Londoner West End erschienen, sie war sichtlich gerührt. Das Drehbuch des Films sei «ein bisschen Zufall» gewesen, gestand sie der BBC. Der Film ist der erste in einer neuen Reihe unter dem Titel «Phantastische Tierwesen».

