In Stockholm gibt eine Jury am Mittag den diesjährigen Literaturnobelpreisträger bekannt. Im vergangenen Jahr hatte die Weißrussin Swetlana Alexijewitsch die prestigeträchtige Auszeichnung bekommen. Der Nobelpreis ist mit umgerechnet rund 830 000 Euro dotiert und wird am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, in Stockholm verliehen.

