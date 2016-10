Terrorismus : Justiz: Bisher keine wasserdichten Hinweise auf Bezug Al-Bakrs zum IS

Die Ermittlungsbehörden gehen zwar davon aus, dass der mutmaßliche Terrorist Dschaber al-Bakr im Auftrag des IS handelte, haben dafür aber noch keinen entscheidenden Beweis. Es gebe bisher keine ausreichenden gerichtsverwertbaren Bezüge zur Terrormiliz Islamischer Staat, sagte ein Bundesanwaltschafts-Sprecher der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». An Al-Bakrs Absichten gebe es aber keine Zweifel. Als er Ende August aus der Türkei zurückgekommen sei, habe er einen Anschlagsplan in der Tasche gehabt.

