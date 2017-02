Regierung : Kläger gegen Trumps Einreiseverbot warnen vor neuem «Chaos»

Im Rechtsstreit über Donald Trumps Einreiseverbote haben die Gegner vor neuem «Chaos» gewarnt, sollte die Justiz die Visa-Sperren wieder in Kraft setzen. In einer bei Gericht eingereichten Begründung, warum das Einreiseverbot nicht wieder gelten dürfe, erläuterten die Bundesstaaten Washington und Minnesota ausführlich die negativen Folgen des Trump-Dekrets. Familien würden auseinandergerissen, junge Leute am Studieren gehindert und Firmen wirtschaftlich geschädigt, heißt es in dem Papier.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 12:45 Uhr