Die große Koalition von Union und SPD will ihre Gespräche über ein Gesamtpaket zur Rentenreform am 24. November fortsetzen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Abend aus Teilnehmerkriesen des Koalitionsausschusses im Kanzleramt.

