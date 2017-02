Koalition : Koalitionstreffen zu Ende - Keine Ergebnisse bekannt

Die Spitzen der großen Koalition haben ihr Treffen in München nach gut zwei Stunden beendet. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. Nach Angaben aus Parteikreisen war auch keine abgestimmte Erklärung von Union und SPD geplant. Kanzlerin Angela Merkel, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer und der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel hatten sich am Nachmittag in der Staatskanzlei in München getroffen, um über geplante Maßnahmen in der Sicherheits- und Asylpolitik zu beraten. Unter anderem sollen Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland beschleunigt werden.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 18:40 Uhr