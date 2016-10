Bildung : Kultusminister stellen Schulbildungs-Vergleichsstudie in Berlin vor

Um die Kompetenzen deutscher Schüler in Deutsch, Englisch und Französisch geht es beim Report «Bildungstrend 2015», den die Kultusministerkonferenz heute in Berlin präsentiert. Der Ländervergleich gilt als das deutsche Pendant zum internationalen PISA-Test. Nach dpa-Informationen sind Sachsen und Schleswig-Holstein die großen Gewinner bei dem Kompetenztest mit Spitzenergebnissen für das Schulfach Deutsch in der 9. Klasse. Bayern behauptet sich wieder weit vorn, Baden-Württemberg fällt deutlich zurück. Top-Ergebnisse in der Fremdsprache Englisch schaffen Bayern und Schleswig-Holstein.

