Unfälle : Laster kracht in verunglücktes Auto - zwei Tote in Hessen

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Südhessen ums Leben gekommen. Am Morgen geriet ein Wagen mit drei Insassen bei Bensheim in Richtung Heidelberg ins Schleudern, prallte links und rechts gegen die Leitplanken und kam auf der Fahrbahn zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Ein Lastwagen konnte nicht ausweichen und fuhr gegen den Wagen. Der fing Feuer und brannte aus. Der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, zwei weitere Insassen starben am Unfallort. Der Fahrer des Lasters wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

