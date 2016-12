Kriminalität : Lastwagen-Anschlag: Täter womöglich auf der Flucht

Der oder die Attentäter von Berlin sind möglicherweise noch auf freiem Fuß. Man sei «hochalarmiert», sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, in Berlin. Der kurz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche festgenommene Verdächtige kam am Abend wieder frei. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse hätten keinen dringenden Tatverdacht ergeben, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt sagte, es sei möglich, dass der gefährliche Täter noch im Raum Berlin unterwegs sei.

