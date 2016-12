Konflikte : Lawrow macht nach Treffen mit Kerry Hoffnung auf neue Syrien-Runde

Im Syrien-Konflikt macht Russlands Außenminister Sergej Lawrow neue Hoffnung auf neue Krisengespräche in Genf. Lawrow hatte sich am Freitag in Rom mit seinem US-Kollegen John Kerry getroffen. Moskau sei bereit, zeitnah Militärexperten und Diplomaten zu Verhandlungen mit US-Vertretern in die Schweiz zu schicken, sagte Lawrow der Agentur Interfax in Moskau. Bei dem Treffen sollte über Fristen für den Abzug bewaffneter Gruppen aus Ost-Aleppo und über humanitäre Hilfe gesprochen werden. Details nannte er nicht.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen