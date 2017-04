Wahlen : Le Pen geht in die Offensive und lässt Parteivorsitz ruhen

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen versucht, vor der entscheidenden Stichwahl um das Präsidentenamt ihre Wählerbasis zu verbreitern. Le Pen kündigte an, ihr Amt als Vorsitzende der rechtsextremen Front National vorübergehend ruhen zu lassen. Sie wolle alle Franzosen zusammenbringen und über den Parteiinteressen stehen, sagte die 48-Jährige. Die Franzosen haben in einer Stichwahl am 7. Mai die Entscheidung zwischen der EU-Feindin Le Pen und dem pro-europäischen früheren Wirtschaftsminister Emmanuel Macron.

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 17:12 Uhr