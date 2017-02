Wahlen : Le Pen stellt Anhängern Wahlprogramm vor

Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen will am Nachmittag in Lyon ihren Anhängern ihr Wahlprogramm vorstellen. Die Chefin der rechten Front National kann laut Umfragen mit dem Einzug in die Stichwahl im Mai rechnen. Allerdings liegt sie für diese entscheidende Abstimmung deutlich hinten. Le Pen verspricht ihren Wählern «144 Zusagen, um Frankreich wieder in Ordnung zu bringen». Dazu zählt die Front National etwa einen Austritt aus dem reisefreien Schengen-Raum und die Wiedereinführung einer französischen Währung.

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 02:18 Uhr