Wahlen : Le Pen wählt in Front-National-Hochburg Hénin-Beaumont

Die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen hat bei der entscheidenden Stichwahl um das französische Präsidentenamt gewählt. Le Pen gab ihre Stimme am Vormittag im nordfranzösischen Hénin-Beaumont ab, einer Hochburg ihrer Partei Front National. In der Stadt hatte Le Pen im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 46,5 Prozent der Stimmen erhalten, landesweit waren es nur 21,3 Prozent. Le Pen tritt in der Stichwahl gegen den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron an, der den ersten Wahlgang mit 24 Prozent gewonnen hatte und in letzten Umfragen für das Finale deutlich vorne lag.

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 11:44 Uhr