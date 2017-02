Musik : Letztes Konzert von Black Sabbath am Gründungsort

Fast ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung gibt die britische Band Black Sabbath ihr wohl letztes Konzert. Die Heavy-Metal-Musiker um den 68-jährigen Ozzy Osbourne treten morgen Abend in Birmingham auf. In der britischen Industriestadt hatte sich die Gruppe 1968 zusammengefunden. Während ihrer Abschiedstournee «The End» war die Band - fast in Originalbesetzung - auch in Deutschland gewesen. Die Band trat immer wieder in unterschiedlichen Besetzungen auf; insgesamt hatte sie mehr als zwei Dutzend Mitglieder.

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 16:55 Uhr