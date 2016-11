Fußball : Liverpool trotz 0:0 weiter an der Spitze der Premier League

Der FC Liverpool ist in der englischen Premier League beim FC Southampton nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Emre Can in der Startelf tat sich das Team bei strömendem Regen im St Mary's Stadion schwer gegen den defensiv starken FC Southampton. Aufgrund der Tordifferenz bleibt das Team von Jürgen Klopp zunächst Tabellenführer vor Manchester City, das bei Crystal Palace mit 2:1 gewann. Der FC Chelsea kann morgen mit einem Sieg in Middlesbrough Erster werden. Der FC Arsenal spielte bei ManUnited 1:1.

