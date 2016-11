EU : London und Berlin wollen Brexit pünktlich durchziehen

Großbritanniens Regierung will die Brexit-Verhandlungen trotz eines Rückschlags wie angekündigt im März beginnen. Premierministerin Theresa May versicherte in Telefonaten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, dass der Zeitplan gültig bleibe. Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der seinen britischen Amtskollegen Boris Johnson in Berlin zum Antrittsbesuch empfing, warnte vor einer «Hängepartie». Diese nutze keinem etwas.

