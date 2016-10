EU : May warnt EU-Partner vor Entscheidungen ohne Briten

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat die EU-Partner davor gewarnt, ohne ihr Land Entscheidungen für die gesamte Union zu treffen. May sagte nach Angaben von Diplomaten bei ihrem ersten EU-Gipfel in Brüssel, Großbritannien werde solche Beschlüsse nicht einfach abnicken. Nach dem Brexit-Votum waren die übrigen 27 EU-Staats- und Regierungschefs im September in Bratislava zusammengekommen. Gipfelchef Donald Tusk antwortete, dass es Großbritanniens eigene Entscheidung gewesen sei, die EU zu verlassen und dass man auch weiterhin solche Treffen abhalten würde.

