Parteien : Merkel fährt nicht zum CSU-Parteitag nach München

Die CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel fährt Ende nächster Woche nicht zum Parteitag der Schwesterpartei CSU nach München. Dies verlautete aus CSU-Kreisen. Darauf habe sich die Kanzlerin in einem vertraulichen Vier-Augen-Gespräch mit CSU-Chef Horst Seehofer am gestern Abend im Kanzleramt geeinigt, hatte zuvor die «Bild am Sonntag» berichtet. Die CSU bricht damit mit einer jahrzehntelangen Tradition. Eine Teilnahme der Parteivorsitzenden an den jeweiligen Parteitagen der Schwesterpartei gilt in der Union normalerweise als obligatorisch.

