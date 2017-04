International : Merkel führt in Dschidda Gespräche über Wirtschaft und Menschenrechte

Die Themenpalette ist lang: Terror-Bekämpfung, Kriege, Klimaschutz, Wirtschaft, Frauenrechte. Kanzlerin Angela Merkel ist mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation zu einem Besuch in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda am Roten Meer geflogen. Zum einen will sie in den Gesprächen mit König Salman und Kronprinz Mohammed bin Naif den Gipfel der 20 Industrie- und Schwellenländer im Juli in Hamburg vorbereiten, an dem auch Saudi-Arabien teilnimmt. Zum anderen sollen Regierungs- und Wirtschaftsabkommen geschlossen werden, um Handelshemmnisse zwischen beiden Staaten abzubauen.

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 09:43 Uhr