International : Merkel reist in die Vereinigten Arabischen Emirate

Kanzlerin Angela Merkel reist heute von Saudi-Arabien in die Vereinigten Arabischen Emirate. In Abu Dhabi wird sie mit dem Kronprinzen Scheich Mohammed bin Said al-Nahjan zusammenkommen. Mit ihm will sie, wie schon mit dem saudi-arabischen Königshaus in der Hafenstadt Dschidda, über den G20-Gipfel im Juli in Hamburg sprechen. Dabei geht es unter anderem um Klimaschutz und Frauenförderung. Merkel wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet und kehrt am Abend nach Berlin zurück.

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 04:04 Uhr