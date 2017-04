EU : Merkel steckt in Regierungserklärung Kurs für Brexit-Verhandlungen ab

Zwei Tage vor dem Brüsseler EU-Sondergipfel zum Brexit will Kanzlerin Angela Merkel heute ihren Kurs für die Gespräche zum Austritt Großbritanniens aus der EU abstecken. In ihrer Regierungserklärung im Bundestag dürfte Merkel den Blick nach vorne richten. In einer Sitzung der Unionsfraktion hatte sie nach Teilnehmerangaben davor gewarnt, angesichts der komplizierten Brexit-Verhandlungen die Zukunftsthemen der Europäischen Union zu vernachlässigen. Als einen wesentlichen Punkt nannte sie etwa die Wirtschaftsentwicklung in der Gemeinschaft.

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 03:13 Uhr