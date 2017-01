International : Merkel trifft schwedisches Königspaar in Stockholm

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Stockholm den schwedischen König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia getroffen. Die Monarchen empfingen die CDU-Politikerin bei ihrem Kurzbesuch in der schwedischen Hauptstadt zu einer Audienz in ihrem Stockholmer Schloss. Danach will die Kanzlerin bei einem Arbeitsessen mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven über die aktuellen Herausforderungen in der EU beraten. Dabei sollte es unter anderem um die Flüchtlings- und die Sicherheitspolitik gehen.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 12:45 Uhr