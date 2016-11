EU : Merkel will laut «Bild» Beitrittsverhandlungen mit Türkei stoppen

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung dafür, die Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei zu stoppen. In der Sitzung der Unionsfraktion habe sich Merkel gestern dafür ausgesprochen, wegen des Vorgehens der türkischen Regierung nach dem Putschversuch keine weiteren Kapitel zu eröffnen, berichtete die Zeitung. Die Kanzlerin habe den Unionsabgeordneten empfohlen, das auch in den Wahlkreisen bei Fragen zum Umgang mit der Türkei so zu erklären.

