Parteien : Merkel will sich erklären - erneute Kandidatur erwartet

Nach Monaten des Abwartens wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute voraussichtlich zur Frage einer Kandidatur für eine weitere Amtszeit erklären. In Union und SPD gehen inzwischen viele Politiker davon aus, dass die CDU-Vorsitzende ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf 2017 führen will. In Berlin kommt erst das CDU-Präsidium und dann der Bundesvorstand zusammen. Merkel will anschließend eine Pressekonferenz geben. Es wird erwartet, dass sie sagen wird, ob sie wieder als CDU-Chefin antreten und auch Kanzlerkandidatin werden will.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen