Bahn : Millionenschäden durch Kreditkartenbetrug bei der Bahn

Kreditkartenbetrüger bescheren der Deutschen Bahn einem Bericht zufolge jährlich Schäden in mittlerer Millionenhöhe. Wie die «Welt am Sonntag» meldet, würden meist Tickets mit gestohlenen Kreditkartendaten bestellt und diese dann an Reisende verkauft. Bis zu 100 000 Betrugsversuche registriere die Bahn im Jahr. Um den Verkauf der günstigeren Tickets zu erklären, würden dabei häufig erfundene Geschichten erzählt. Eine andere Möglichkeit biete der Verkauf über Online-Portale wie Mitfahrzentralen.

