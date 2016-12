Unfälle : Mindestens 29 Tote bei Explosionen in Mexiko

Bei einer Reihe heftiger Explosionen auf einem Markt für Pyrotechnik in Mexiko sind mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. 26 Menschen seien direkt bei dem Unglück in der Ortschaft Tultepec im Bundesstaat México getötet worden, sagte Gouverneur Eruviel Ávila. Drei weitere seien später in Krankenhäusern ihren schweren Verletzungen erlegen. Im Fernsehen war eine ganze Reihe von schweren Explosionen zu sehen. Eine große Rauchwolke stieg danach über der Ortschaft rund 40 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt auf. Die Stände auf dem Marktplatz wurden weitgehend zerstört.

