Unfälle : Mindestens 40 Tote in Kenia bei Explosion von Tankwagen

Bei der Explosion eines Tankwagens auf einer Autobahn in Kenia sind am Abend mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Nach Medienberichten hatte der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und mehrere Autos gerammt, ehe der Tanker explodierte. Die Flammen erfassten mindestens 12 Fahrzeuge. Helfer befürchteten, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. Erschwerend kam hinzu, dass in den Krankenhäusern des Landes die Ärzte und Pfleger schon den fünften Tag in Folge für höhere Gehälter streikten.

