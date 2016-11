Unfälle : Mindestens 63 Tote nach schwerem Zugunglück in Indien

Bei einem schweren Zugunglück in Indien sind am frühen Morgen mindestens 63 Menschen gestorben. Über 150 Passagiere wurden verletzt. Das bestätigte die lokale Polizei. Ein Fernzug mit mindestens 14 Waggons war im Bundesstaat Uttar Pradesh in der Nähe der Stadt Pukhrayan entgleist. Zwei der Waggons sind nach Polizeiangaben völlig zerstört. Die Zahl der Toten könnte noch steigen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen