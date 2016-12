Notfälle : Mindestens neun Tote bei Feuer in kalifornischem Lagerhaus

Bei einem Feuer in einem Lagerhaus im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere würden in Oakland noch vermisst, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Feuerwehr. Laut der Zeitung «Eastbay Times» fand in dem zweistöckigen Gebäude eine Party statt. Das Feuer sei gegen 23.30 Uhr (Ortszeit) am Freitag ausgebrochen. Bilder zeigten eine dichte Rauchwolke über dem Gebäude. Laut einem Bericht des Senders KTVU wurden am Morgen noch 25 Menschen vermisst.

