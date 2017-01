Konflikte : Minister: Fast 100 000 Entlassungen wegen Gülen-Verdacht

Im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei sind inzwischen fast 100 000 Staatsbedienstete entlassen worden. Das sagte Arbeitsminister Mehmet Müezzinoglu dem Sender CNN Türk. Erst am Samstag hatten per Dekret erneut 8400 Staatsbedienstete ihren Job verloren, darunter zahlreiche Polizisten und Soldaten sowie Mitarbeiter des Justizministeriums. Die Regierung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

