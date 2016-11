Regierung : Musical-Schauspieler appellieren an Pence: Werte bewahren

Beim Besuch eines Musicals in New York haben Schauspieler an den künftigen US-Vizepräsidenten Mike Pence appelliert, die amerikanischen Werte zu bewahren. Der konservative Republikaner sah sich eine Vorstellung des Hitmusicals «Hamilton» am Broadway an. Nach der Vorstellung richtete Schauspieler Brandon Victor Dixon einige Worte direkt an den Politiker: «Wir sind das vielfältige Amerika, jene, die beunruhigt und ängstlich sind, dass Ihre neue Regierung uns nicht beschützen wird.» Donald Trump kritisierte das Verhalten in einer ersten Reaktion als «Belästigung».

