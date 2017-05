Spionage : Mutmaßlicher Spion kann nicht mit Schweizer Hilfe rechnen

Im Fall der Spionage-Vorwürfe gegen die Schweiz kann der mutmaßliche Agent nach Medien-Information nicht mit Unterstützung seiner Regierung rechnen. Der Nachrichtendienst der Schweiz sei nicht bereit, sich an den deutschen Anwaltskosten zu beteiligen, schreibt der «Tages-Anzeiger». Der Verdächtige habe das geheimdienstliche Schweigegelübde gebrochen und die Schweizer Behörden in schlechtes Licht gerückt. Nach Medienberichten soll der Schweizer Geheimdienst versucht haben, über einen Spion in Nordrhein-Westfalen an Informationen über den Ankauf von Steuer-CDs zu gelangen.

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 13:54 Uhr