Prozesse : Nach Mord an Neunjährigen lebenslange Haft für Nachbarn

Für den Mord an einem Neunjährigen in der Oberpfalz muss der Nachbar des Jungen lebenslang ins Gefängnis. Der Mann hatte den Jungen vor zwei Jahren betreut, während die Mutter zur Kur war. Er hatte dem Jungen nach Auffassung des Gerichts mehrfach mit der Faust auf den Kopf geschlagen. Das Kind war daraufhin an Hirnblutungen gestorben. Das Landgericht Weiden in Bayern verurteilte den 34-Jährigen wegen Mord, Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung.

